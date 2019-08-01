شكرا لقرائتكم 3 قتلى بهجوم صاروخي حوثي استهدف مركز شرطة في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر أمنية في عدن، الخميس، بوقوع تفجير استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، ما تسبب بمقتل 3 على الأقل، فيما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصواريخ.

وأعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن استهداف العرض العسكري تم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.