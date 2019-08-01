إيران: الإمارات دولة جارة كما السعودية والبحرين

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة كما السعودية والبحرين، معربًا عن أمله في أن يتقلص عدد أعضاء فريق «ب» ويقتصر على نتنياهو وبولتون.

وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء، وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، صرح وزير الخارجية قائلا: «لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين».

وأضاف ظريف أن «المسؤولين الإيرانيين قالوا دائما إننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول».