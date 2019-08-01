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طلب قضائي برفع الحصانة عن 21 نائبا عراقيا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مجلس القضاء الأعلى في العراق لم يكشف أسماء النواب. طلبت أعلى هيئة قضائية في العراق من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائبا، من بينهم 10 نواب مطلوبين في اتهامات بالفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، الأربعاء، إنه لن يكشف أسماء النواب أثناء سير التحقيقات.

ويأتي الطلب غير المسبوق بعد أسبوعين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظين سابقين لضلوعهما في فساد، تضمن إساءة استخدام أصول الدولة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على قائدي ميليشيات عراقية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان بعض المسؤولين قد قالوا إنهم يتوقعون فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين عراقيين في المستقبل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس النواب سينعقد لمناقشة الطلب أو متى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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