وفاة حمزة نجل أسامة بن لادن

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قالت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

ولم يدل المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

ويعود آخر ظهور لحمزة بن لادن إلى العام 2018 عبر بيان أصدره تنظيم القاعدة، دعا فيه السعوديين إلى الثورة.

وفي فبراير 2019، عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على ⁧‫حمزة بن لادن⁩، ابن زعيم تنظيم ⁧‫القاعدة⁩ السابق​