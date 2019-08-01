الكوكب في خطر.. الأرض تترقب 7 كويكبات في أغسطس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press كويكبات

تترقب وكالة ناسا ما مجموعه 7 كويكبات سيزورون الأرض في شهر أغسطس الذي يبدأ غدا، أكبرهم، بحسب ما أكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع للوكالة الأمريكية، أطول بخمس مرات من تمثال الحرية.

الكويكب الأول الذي يمر بالأرض يسمى 2019 ON، ورصد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض أن الجسم الفضائي يبلغ طوله حوالي 54 مترا ويتحرك بسرعة 10400 ميل في الساعة، بحسب موقع "ib times".

ومن المتوقع أن يمر 2019 ON بالأرض يوم 1 أغسطس الساعة 11:23 صباحًا، وأقرب نقطة بينه وبين كوكبنا ستكون على بعد ما يقرب من 1.6 مليون ميل.

ويأتي بعد 2019 ON، كويكب آخر اسمه 2006 QQ23، الذي قال عنه المركز التابع لناسا إنه أكبر كويكب يقترب من الأرض الشهر المقبل، إذ يبلغ قطره 570 مترا وسرعته تصل إلى 10 آلاف و400 ميل في الساعة.

ويقترب QQ23 2006 من الأرض يوم 10 أغسطس الساعة 7:23 صباحًا، وأقرب نقطة بينه وبين الأرض ستكون على بعد حوالي 4.6 مليون ميل.

الكويكب الثالث الذي سيزور الأرض في أغسطس هو 454094 2013 BZ45، ويبلغ طول هذا الكويكب حوالي 250 مترا، ويسير بسرعة 18250 ميلًا في الساعة.

وسيدخل 454094 2013 BZ45 نطاق الأرض في 12 أغسطس الساعة 12:14 صباحًا، ومن المتوقع أن تكون المسافة الأقرب إلى الأرض أثناء الزيارة حوالي 4 ملايين ميل.

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وفي 17 أغسطس الساعة 7:16 مساءً، سيمر بنا الكويكب المعروف باسم 2018 PN22، الذي ستكون أقرب نقطة بين كوكبنا وبينه ما يقرب من 4 ملايين ميل.

ويبلغ طول الكويكب 2018 PN22 حوالي 18 مترا ويتحرك بسرعة 5000 ميل في الساعة.

2016 PD1 هو اسم الكويكب الخامس الذي يمر بالأرض في أغسطس، إذ يجري هذا الكويكب الذي يبلغ طوله 110 أمتار بسرعة 13100 ميل في الساعة.

وسيتخطى 2016 PD1 الأرض في 26 أغسطس الساعة 7:07 صباحًا من مسافة تقدر بحوالي 2.7 مليون ميل.

أما الكويكب السادس فيدعى 2002 JR100، وذكرعنه مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض أنه يتحرك بسرعة 18800 ميل في الساعة ويبلغ طوله 81 مترا تقريبًا، ومن المتوقع أن يمر بنا يوم 27 أغسطس الساعة 10:37 مساءً من مسافة 4.6 مليون ميل.

وعن الكويكب الأخير الذي تترقبه الأرض الشهر المقبل، فهو 2019 OU1، ويبلغ طوله 152 مترا، ويسافر بسرعة 30 ألف ميل في الساعة، وسيزورنا يوم 28 أغسطس، الساعة 5:37 صباحًا من مسافة قريبة تبلغ 639 ألف ميل.