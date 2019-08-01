شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: الهند تكشف المزيد من صفقات الغاز المشبوهة لنظام الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع مباشر قطر إن دولة الهند كشفت واحدة من الصفقات المشبوهة، التى يعتقد نظام الحمدين أنها ستعوض عجزه عن إبرام صفقات شرعية وبدأت جهات التحقيق فى الهند تتبع مشاركة رجل أعمال يدعى مُعين قُرشى، فى"صفقة غاز" مُحتملة بين نيودلهي والدوحة، خلال نظام التحالف التقدمى المتحد.

وأضاف الموقع فى تقرير له أنه يواصل المحققون جهودهم؛ لكشف المزيد من أسرار الصفقة المشبوهة مع نظام الحمدين، كما يحاولون التأكد مما إذا كانت صفقة الغاز المذكورة حقيقية، أم تم استخدامها كذريعة لتبييض وغسل الأموال، بمشاركة أذرع لنظام الحمدين.

ويشتهر نظام الحمدين باستخدام الرشوة كأداة لتنفيذ صفقاته، وللحصول على امتيازات لم يكن ليمتلك مقومات الحصول عليها. وباعتبار أن الرشوة لا تتم إلا بين طرفين مشبوهين؛ فإن ذلك يقود إلى التأكيد بأن كل من تعامل مع نظام الحمدين فى إبرام صفقات أو اتفاقات قد وضع نفسه موضع الشبهة والريبة.

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ولعل هذا كان سببا منطقيا لابتعاد الدول والقيادات الدولية النزيهة عن التعامل مع نظام الحمدين، وربما كان هذا السبب هو نفسه الذى قاد بعض الدول الأخرى لاستغلال أطماع الحمدين فى الحصول على أكبر مكاسب مادية ممكنة. وفي نظام أردوغان أكبر دليل واقعى على ذلك .