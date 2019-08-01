كلمات السيسي في "مؤتمر الشباب" وصرف معاشات أغسطس أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة ، صباح اليوم الخميس ، كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى ، وتحت عنوان " الدولة قادرة على مواجهة التحديات "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الانتهاء الكامل من تلبية احتياجات القرى الفقيرة والأكثر احتياجا وعدم خروج المستفيدين من مبادرة حياة كريمة منها قبل الانتهاء من تلبية كل طلباتها وكذلك توفير فرص عمل بها وتحقيق جودة الحياة داخلها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في كلمته أمس بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة وحدها لا تستطيع وضع برنامج لتغيير أوضاع كل القرى الفقيرة، مؤكدا أن توفير الحياة الكريمة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا مسئولية مجتمعية مشيرا إلى أنه تم توفير 13 مليار جنيه من خارج ميزانية الدولة لرفع مستوى 277 قرية هي الأكثر فقرا.

كما أكد الرئيس أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات ولن تهرب من مسئولياتها، موضحا أن مصر تحتاج إلى بناء 250 ألف فصل دراسي تستوعب أعداد التلاميذ تتكلف 125 مليارا بالإضافة إلى تكاليف تشغيلها.

وطالب الرئيس المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" بتوعية المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية، قائلا إن الطفل الذي يولد فوق طاقة أسرته هو أيضا فوق طاقة الدولة .. مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا حتى تسبق ظروفها الصعبة.

كما طالب الرئيس المجتمع المدني والقادرين من أبناء الشعب بالمساهمة والتبرع للوقوف مع الدولة لرفع مستوى الفئات الأكثر احتياجا والتنبه كذلك لمشكلة النمو السكاني والحد منها.

وقال الرئيس السيسي إن دولة بحجم مصر تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار ، حتى نتمكن من حل كل المشكلات التي تعانيها وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وغيرها أقول أن تلك المشروعات الهدف منها تطوير وتشغيل المجال العقاري وتحقيق الاستفادة منها لمصلحة الدولة من خلال تنمية عوائدها.

وأكد الرئيس أن مصر كانت "ستخرب" لو لم نتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي في 2016، ولم تكن هناك وقتها أموال كافية لسد احتياجات الصناعة، ما يعني إغلاق المصانع وتشريد العمالة والمزيد من البطالة والتضخم، موضحا أن الدولة تعمل حاليا على حل الأزمات من خلال الأفكار والمبادرات والترشيد في المصروفات وان مبادرة "حياة كريمة" هي محاولة لعلاج مشكلات مزمنة وتغييرها تماما.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن سعي الدولة لتحقيق تقدم كبير في مشروع التحول الرقمي بنبع من الحرص على تسهيل حياة المواطنين ومساعدتهم على العيش بكرامة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، خلال جلسة بعنوان "إطلاق مبادرة التحول الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أمس ، إن المشروع الجديد سوف يمكن جميع الجهات بالدولة من الوصول إلى المستحقين للخدمات دون أن يسعى المواطن للحصول عليها، وضرب عددا من الأمثلة في هذا السياق، مشيرا إلى أنه بقواعد البيانات لن تكون هناك حاجة لتقديم المواطن طلبات الحصول على الدعم المالي من وزارة التضامن الاجتماعي.

وشدد الرئيس السيسي على أنه من خلال وجود قواعد بيانات قوية ومحكمة نستطيع تغيير شكل الحياة وتسهيلها على المواطنين وليس فقط مكافحة الفساد، مؤكدا أننا بنهاية العام المقبل إذا اكتملت قاعدة بيانات المواطنين سوف نستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال "الذكاء الاصطناعي" والتعامل مع البيانات المطلوبة.

وأوضح أن التحول الرقمي مشروع قومي ضخم جدا، مشيرا إلى أنه عندما تولى المسئولية لم تكن قواعد البيانات موجودة في جميع الجهات، وإذا كانت موجودة لم تكن سلمية أو مكتملة، مؤكدا أنه طلب إكمال قواعد البيانات وربطها ببعضها باعتبار أن هذا المشروع يمثل أمنا قوميا لمصر.

وتحت عنوان "انتهاء أزمة سائقي الحج البري"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة السياحة نجحت في حل أزمة تأشيرات سائقي الحج البري، وأصدرت جميع التأشيرات المتأخرة لأكثر من 500 سائق والتي أثارت قلق شركات السياحة الأيام الماضية لارتباطهم بمواعيد للرحلات خاصة أن رحلات الحج البري ستستمر حتى السبت المقبل ورفع القطاع السياحي المتمثل في وزارة السياحة وغرفة الشركات حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتكثيف رحلات الحج السياحي خلال الساعات القادمة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تستمر رحلات الطيران المتجهة للأراضي المقدسة للحج السياحي حتى يوم 7 أغسطس المقبل.

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من جهة أخرى، ذكرت "الأخبار" أن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج قام بزيارة المرضى في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة واطمأن على حالتهم وعلى تلقيهم كافة أوجه الرعاية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح العقيد طبيب أحمد البهنسى رئيس البعثة الطبية بوزارة الداخلية وعضو بعثة حجاج القرعة أن هناك طاقما طبيا متكاملا في المدينة المنورة وفى مكة المكرمة حيث تبدأ المتابعة الطيبة للحجاج المرضى منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأضافت العميد منار مختار عضو بعثة وزارة الداخلية أنه يتم بصورة دورية متابعة كافة الحالات المرضية بجميع الفنادق لاصطحابها إلى المستشفيات مثل الغسيل الكلوي والكيماوي.

وتحت عنوان "العصار يتابع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بحث أخر مستجدات التصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية مع قيادات وزارة التنمية المحلية واللواء خالد عبد العام محافظ القاهرة ود عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ومسئولي شركة فوتون الصينية وشركة imvt ورئيس مؤسسة إدارة النقل الجماعي ببكين.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي شركة "فوتون" استعرضوا مواصفات الأتوبيس الذي تم التعاقد على تصنيعه بمصر مع عرض المنظومة تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات في بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية كما تم استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات بعد توقيع عقود التعاون في أبريل الماضي حيث قام وفد صيني بزيارة مصنع 200 الحربي للإشراف على بدء تجهيز خطوط الإنتاج وسيتم تدريب عدد من المهندسين والفنين بمقرها بالصين في أكتوبر القادم.

وأشارت "الأخبار" إلى أنه بدأ تصنيع أتوبيسين كعينة ومن المنتظر وصولهما نهاية سبتمبر للاستخدام التجريبي بالقاهرة كنموذج استرشادي وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مطابقته للبيئة المصرية وستصل بقية أتوبيسات المرحلة الأولى إلى المصنع في ديسمبر القادم وعددها 48 أتوبيسا.

وفي تناولها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي.

وأضافت الوزارة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين المقبل، في حين تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الاثنين المقبل أيضا قبل إجازة عيد الأضحى.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" التي ذكرت أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات شهدت أمس إقبالا كبيرا من الطلاب لتسجيل رغباتهم في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق ما أدى إلى فتح معامل إضافية بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس ووصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم سواء عن طريق معامل الحاسب الآلي أو الحواسب الشخصية إلى نحو 70 ألف طالب وطالبة.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق انتظام عملة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة .. مشيرا إلى أمكان تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأحد المقبل.

وتؤكد مؤشرات المجمع التكراري أن الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الهندسة 386 درجة بنسبة 94.1% والتخطيط العمراني 385.5 درجة بنسبة 94%.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي زيادة التعاون العسكري"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر زيادة التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية بما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية بما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائمها بمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في أول اجتماع لوزير الدفاع الأمريكي منذ توليه مهام منصبه.

وأضافت "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن مصر حليف رئيسي في الشرق الأوسط، معربا عن رغبته في توسيع التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.​