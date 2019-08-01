محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة في منطقة الدون توان بمدينة العلمين الجديدة، تبعد أمتارًا قليلة عن مبنى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، و5 دقائق من البحر.
وأوضحت مصادر بالوزارة، لمصراوي، أن مساحة الشقق من 100 إلى 300 متر مربع، سوبر لوكس، مؤكدة أن البيع بالتقسيط وفقًا لنظام تدرسه الوزارة حاليًا.
وقالت المصادر إن عدد الوحدات ١٢٠٠ وحدة، يجرى طرحها على مرتين، موضحة أن سعر المتر سيكون الأقل في الساحل الشمالي بأكمله مقارنة بنفس المواصفات في مناطق أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرخص في الساحل الشمالي".. الإسكان تكشف عن شقق بالعلمين الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.