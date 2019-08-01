"الأرخص في الساحل الشمالي".. الإسكان تكشف عن شقق بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة في منطقة الدون توان بمدينة العلمين الجديدة، تبعد أمتارًا قليلة عن مبنى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، و5 دقائق من البحر.

وأوضحت مصادر بالوزارة، لمصراوي، أن مساحة الشقق من 100 إلى 300 متر مربع، سوبر لوكس، مؤكدة أن البيع بالتقسيط وفقًا لنظام تدرسه الوزارة حاليًا.

وقالت المصادر إن عدد الوحدات ١٢٠٠ وحدة، يجرى طرحها على مرتين، موضحة أن سعر المتر سيكون الأقل في الساحل الشمالي بأكمله مقارنة بنفس المواصفات في مناطق أخرى.​