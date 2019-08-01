وسائل إعلام يمنية: ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (اليمن) - (د ب أ): هز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس مقر شرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن جنوبي اليمن ، حسبما أفادت صحيفة "عدن الغد". ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن انفجارا عنيفا هز مقر الشرطة. Advertisements كما نقلت عن مصدر أمني أن "مجهولين فجروا سيارة مفخخة في الشرطة". وأوضح المصدر أن تفجير الشرطة استهدفها لحظة بدء الطابور الصباحي لأفراد الشرطة ، وأن عددا منهم سقط "ما بين شهيد وجريح". وأضاف المصدر أن مبنى الشرطة تضرر بشكل كبير.

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