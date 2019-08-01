المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأمريكي يجريان محادثات ثنائية في تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عقد لقاء بين المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون ونظيره الأمريكي ستيفن بيجون، موضحة أنه تم إجراء محادثات ثنائية بينهما في العاصمة التايلاندية (بانكوك)، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ والجهود المشتركة لاستئناف المفاوضات النووية مع بيونج يانج.
وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي التقى نظيره الأمريكي الليلة الماضية في بانكوك على هامش سلسلة من الاجتماعات متعددة الأطراف مثل اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان).
وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية، أن الجانبين تبادلا تحليلاتهما حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين قصيري المدى، أمس الأربعاء، ووجهات نظرهما حول كيفية الرد على ذلك.
واتفق الطرفان على أن الاستئناف المبكر للمحادثات على مستوى العمل أكثر أهمية من أي شيء في الوضع الحالي، واتفقا على بذل جهود دبلوماسية لتحقيق هذه الغاية.
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