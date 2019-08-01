مقتل فلسطينيا أصاب 3 من قوات الإحتلال قرب الحدود مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا اليوم الخميس بعد أن أصاب ثلاثة من قواته عقب تسلله إلى الحدود من الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن ناشطا فلسطينيا يرتدي الزي العسكري لحركة حماس أصاب ضابطا بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وأشار الجيش إلى أن الناشط الفلسطيني كان مسلحا بسلاح من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية، والتقدير الأولى أنه نفذ الهجوم بمفرده وبشكل مستقل.

وأضاف أنه تم استهداف موقع للرصد تابع لحركة حماس قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة بقذائف مدفعية عقب الهجوم. ولم يصدر تعقيب فوري من حماس.