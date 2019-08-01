ترامب يصنف البرازيل كدولة "حليفة رئيسية" من خارج الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل كدولة حليفة رئيسية من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان. وكان ترامب أبلغ الكونجرس في وقت سابق بأنه يخطط لمنح البرازيل هذا التصنيف بهدف "زيادة التعاون الدفاعي"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. واستضاف الرئيس الأمريكي نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في البيت الأبيض هذا العام ، وأظهر الرئيسان خلال اللقاء علامات التحالف والترابط. Advertisements وأشاد ترامب في وقت سابق الثلاثاء بقرار البرازيل تعيين إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جايير بولسونارو ، سفيرا لبلاده في واشنطن. وقال ترامب أمام البيت الأبيض :"أعتقد أن هذا تعيين رائع. يذكرني بوالده ، وأنا أحب والده". وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب قراره تعيين نجله في واحد من أهم المناصب للدبلوماسيين البرازيليين ، والذي ظل شاغرا منذ أبريل الماضي.

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