كشفت بوابة رسمية أمريكية، عن توجه المغرب نحو تعزير سلاحه الجوي، باقتناء طائرات حربية جديدة.

وقالت البوابة الأمريكية في تحديث لها خلال شهر يوليوز الجاري، إن المغرب يستعد لاقتناء 24 مروحية أباتشي، بسعر يناهز 1,5 مليار دولار، دون الإعلان عن تاريخ محدد لتوقيع العقد.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت قبل أسبوع، خبر إبرام المغرب لصفقتي تسلح مع شركتين أمريكيتين تهمان تطوير نظام الاتصالات وتوزيع المعلومة وتشاركها بين أسطول البحرية وقوات الجو المعروفة اختصارا بـ “MIDS” ومنصة “16 ـLink”، ويتعلق الأمر بأجهزة الاتصال اللاسلكية، الراديو، التي تمكن من تبادل المعلومات بين جميع الوحدات بأسرع وقت ممكن وبدقة عالية، وتهم الطائرات المقاتلة والسفن الحربية.

وأضافت ذات المصادر، أن الصفقة الأولى تقدر بـ 235 مليون دولار، إضافة إلى صفقة سبق إبرامها مع المغرب ودول أخرى، وسيتم تسليم الصفقة في حدود 2020. أما الصفقة الثانية التي تهم النظام نفسه، لكن مع شركة أمريكية أخرى وبقيمة تفوق 90 مليون دولار، فسيتم تسليمها والانتهاء منها في حدود شهر ماي من عام 2020.