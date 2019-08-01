حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدل رغم انخفاض طفيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية من البلاد، إلا أنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 23، صفد 31 – 19، طبرية 38 – 25، الناصرة 33 – 22، حيفا 31 – 26، يافا 31 – 26، القدس المحتلة 31 – 19، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 42 – 29، بئر السبع 34 – 23، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

ويتوقع أن تهب رياح غربية حتى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 15 حتى 30 كيلومترا في الساعة. ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 50 إلى 100 سنتمترا.

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أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم. ويتوقع أن يكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 180 سنتمترا.

كما يتوقع أن يكون الطقس، بعد غد السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية.