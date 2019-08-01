الان تتابع الشيوخ الأمريكي يعين كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 7:58 ص, 1 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 منهيا سبعة أشهر من شغور المنصب واشنطن- الخليج 365: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تعيين كيلي كرافت السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة .

وأيد المجلس تعيين كرافت منهيا سبعة أشهر خلت فيها المنظمة الدولية من سفير دائم للولايات المتحدة.

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