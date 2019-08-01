واشنطن تعاقب وزير الخارجية الإيراني

فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض. وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو التي تسيطر عليها كيانات أمريكية. وستسعى واشنطن أيضاً إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف. وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بالقول إن "أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار".

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