بالأرقام.. السيولة المحلية في قطر تنخفض خلال يونيو

تراجع حجم السيولة المحلية "عرض النقد 2" في دولة قطر خلال يونيو الماضي بنسبة 4.63 بالمائة على أساس شهري، وذلك حسب النشرة الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء.

وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال يونيو الماضي 559.022 مليار ريال (154.343 مليار دولار)، مقارنة بـ586.156 مليار ريال (161.834 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

وشهريا، ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.74 بالمائة، علما بأنها كانت تبلغ 554.911 مليار ريال في مايو 2019.

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والمعروض النقدي "م2" يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.

وكشفت النشرة الشهرية، إلى أن إجمالي النقد المصدر في قطر سجل 17.619 مليار ريال خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.26 بالمائة عن مستواه في الشهر المماثل من العام الماضي البالغ 17.399 مليار ريال، رغم تراجعه شهرياً بنسبة 10.39 بالمائة، عن قيمته في مايو البالغة 19.664 مليار ريال.

ولا يزال القطاع المصرفي في قطر يواجه أزمة وفرة في السيولة وخصوصاً النقد الأجنبي، بفعل تراجع الإيرادات، إلى جانب استنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية، وارتفاع النفقات اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.