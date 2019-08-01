اللواء أحمد المسماري: ميليشيات طرابلس قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ميليشيات طرابلس قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا.

وأوضح المسماري خلال لقاء متلفز، أن المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش بين عناصر في تنظيم القاعدة الإرهابي وقطر وتركيا، ثبت للعالم تورط قطر وتركيا في زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

أضاف: "المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش لليبي تثبت للعالم ما قلناه في السنوات الماضية، أن أنصار الشريعة وكتائب أبو سليم وبقايا تنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين ما هي إلا أقنعة لتدخل أجنبي في ليبيا، تمثله قطر وتركيا ودول أخرى".

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وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي "واضح جدا على ما يبدو أن ضربات قوتنا المسلحة للقاعدة الجوية في مصراته، وتدمير قاعدة الطائرات التركية المسيرة أزعجتهم كثيرا وأثرت فيهم تأثيرا سلببا".

وأشار المسماري إلى "هناك محاولة لهذه الجماعات الإرهابية برد الاعتبار بالتخطيط لضربة مضادة بمعونة مباشرة من تميم وأردوغان"، في إشارة إلى أمير قطر والرئيس التركي وفق تعبيره.

وبحسب تحليل المكالمات، قال المسماري: "ستكون هناك منظومات دفاع جوي تركية أعتقد أو عن طريق الجيش التركي، سيتم استرادها بالأموال القطرية".