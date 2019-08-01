السودان يشارك في القمة الروسية الأفريقية بموسكو أكتوبر المقبل

يشارك السودان بوفد رفيع المستوى في القمة الروسية الأفريقية يومي 23 و24 أكتوبر المقبل بروسيا. وأكد عضو المجلس الانتقالي، الفريق أول صلاح الدين عبدالخالق، لدى لقائه، نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، إن الإعلان الدستوري الذي سيجرى التفاوض سيحكم الفترة الإنتقالية. واشاد خلال زيارته روسيا اخيرا بدعم الحكومة الروسية المتواصل للسودان ووقوفها المتميز معه في الامم المتحدة ومجلس الأمن.

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