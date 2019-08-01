مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدان مجلس الأمن الدولي أمس الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في شمال شرقي نيجيريا، و أودى بحياة 65 شخصا على الأقل.

و أعرب الأعضاء الـ15 في المجلس في بيان صحفي عن عميق تعاطفهم ومواساتهم مع الضحايا، ومع شعب وحكومة نيجيريا.

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وأشاد المجلس بجهود دول المنطقة، ومنها ما يُبذل عبر قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، من أجل المكافحة الفعالة للإرهاب، وشجع هذه الدول على إحراز المزيد من التقدم في هذا الصدد.

وأكد أعضاء المجلس مجددا بأن كافة الأعمال الإرهابية، بمختلف أشكالها وصورها، تشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والاستقرار بالعالم.

وشدد الأعضاء على ضرورة إيقاف منفذي ومنظمي وممولي ورعاة مثل هذه الأعمال الإرهابية أمام العدالة، وحثوا جميع الدول على التعاون مع الحكومة النيجيرية وكافة السلطات المعنية، من أجل تحقيق ذلك.