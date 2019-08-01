شكرا لقرائتكم بالصور.. هذه أكبر قواعد بحرية جوية في أميركا والعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتضن الولايات المتحدة أكثر من 40 قاعدة بحرية منتشرة عبر سواحلها الشرقية والغربية. كما تفخر أميركا أيضا بأنها موطن لأكبر قاعدة بحرية في العالم، وهي نورفولك البحرية. ويورد موقع "Naval Technology" فيما يلي أكبر 10 قواعد بحرية في الولايات المتحدة:



1- قاعدة نورفولك البحرية

تقع نورفولك، أكبر قاعدة بحرية في العالم، في جنوب شرقي ولاية فرجينيا، في شبه جزيرة سيويلز بوينت، في مدينة نورفولك. ولقد تأسست في عام 1917 وتغطي مساحة حوالي 3400 فدان.

وفرت القاعدة التدريب للوحدات الجوية الأميركية والقوات المتحالفة معها خلال الحرب العالمية الثانية، وتضم حاليًا 149000 فرد، بما في ذلك الخدمة الفعلية، وأفراد الأسر والمعالين، وأفراد الاحتياط والموظفون المدنيون بوزارة الدفاع والقوات المشتركة.

وتضمن محطة نورفولك البحرية الجاهزية التشغيلية لأسطول المحيط الأطلسي الأميركي، من خلال توفير المرافق وخدمات التركيب لأكبر تجمع للبحرية الأميركية، الذي يشمل 75 سفينة و134 طائرة.

Norfolk Naval Station



2- قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة

تقع على بعد حوالي 13 كم غرب هونولولو، وتضم أكثر من 55000 من مشاة البحرية وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 5000 من أفراد القوات الجوية وعائلاتهم. وتم إنشاء تلك القاعدة المشتركة من خلال إعادة تنظيم قاعدة بيرل هاربور البحرية وقاعدة هيكام الجوية في أكتوبر 2010.

وأسست القوات البحرية الأميركية القاعدة البحرية في بيرل هاربور في عام 1908، وقامت بدور مشهور في الحرب العالمية الثانية. وتشغل مساحة 27,694 فداناً من الأراضي، وتشكل عنصراً حيوياً في الدفاع الأميركي الذي يوفر خدمات الرسو ودعم الجانب الساحلي وصيانة الأسطول والغواصات، بالإضافة إلى دعم العمليات الجوية في منطقتي المحيط الهادئ وآسيا.

وتضم بيرل هاربور أكثر من 160 مركبة قيادة بحرية بالإضافة إلى 11 سفينة و 19 غواصة وطائرة، بما في ذلك طائرات C-17 Globemaster III، وهي أكبر طائرات نقل عسكرية، وKC-135 Stratotanker، وهي طائرات للتموين بالوقود ومقاتلات طراز F-22 Raptor الشبحية المتطورة ذات مقعد واحد ثنائية المحرك.

Pearl Harbor



3-قاعدة جاكسونفيل الجوية البحرية

أكبر قاعدة بحرية في المنطقة الجنوبية الشرقية، وثالث أكبر قاعدة في الولايات المتحدة. وحصلت هذه القاعدة على جائزة Commander لعام 2013، وهي جائزة التميز للقيادة البحرية لأفضل منشأة قوات بحرية كبيرة في الولايات المتحدة.

تم تأسيس جاكسونفيل في عام 1940 في مقاطعة دوفال، بالقرب من ضفة نهر سانت جون، في شمال شرقي فلوريدا. تمتد القاعدة على مساحة حوالي 3400 فدان. وتتسع حاليا لـ 53,590 نسمة، من بينهم موظفون فيدراليون وعاملون تابعون لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى الموظفين المتعاقدين، وأفراد أسرهم.

وتقوم جاكسونفيل بتدريب الطيارين على تلبية احتياجات مقاتلي الحرب عالية التأثير، كما تدعم القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها والمتخصصة في الحرب ضد الغواصات.

NAS Jacksonville



4-قاعدة سان دييغو البحرية

تقع في ولاية كاليفورنيا، وهي بمثابة منفذ رئيسي لأسطول المحيط الباسيفيكي، وتستوعب 48.000 من الأفراد العسكريين والمدنيين، مما يجعلها رابع أكبر قاعدة بحرية في الولايات المتحدة.

قامت البحرية الأميركية بإنشاء قاعدة للمدمرات في مدينة سان دييغو عام 1922 وأعيد تسميتها "قاعدة إصلاح سان دييغو"، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تخصصت في إجراء عمليات الإصلاح والصيانة والعمرات لأكثر من 5117 سفينة بين عامي 1943 و1945. شهدت القاعدة توسعا كبيرا خلال الحرب الكورية، وتحتل حاليا مساحة تزيد على 2000 فدان.

وتتسع قاعدة سان دييغو لحوالي 180 قيادة فردية، و57 سفينة من البحرية الأميركية وخفر السواحل، والقيادة العسكرية للنقل. كما أنها موطن لمقاتلي القوات البرية الحديثة التابعة للبحرية الأميركية، والسفن العاملة قرب الشواطئ.

Naval Base San Diego



5- قاعدة كيتساب البحرية

وتضم هذه القاعدة الواقعة في شبه جزيرة كيتساب أكثر من 45,000 من موظفي الخدمة والدعم، بما في ذلك 12,825 من أفراد الخدمة الفعلية و14,071 من الموظفين المدنيين و18,700 من أفراد الأسر.

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تم تشكيل القاعدة من خلال الجمع في عام 2004 بين المحطة البحرية السابقة بريمرتون، وقاعدة بانجور البحرية لخدمة الغواصات، وتدعم أسطول البحرية الأميركية الذي يعمل عبر ويست بوجيه ساوند.

وتخدم هذه القاعدة السفن السطحية والغواصات الموجودة في بريمرتون وبانجور. كما ترتبط بالحوض البحري في بوجيه ساوند، حيث يتم إصلاح غالبية السفن والغواصات.

Naval Base Kitsap



6- قاعدة كوروبس كريستي الجوية البحرية

تقع على الجانب الجنوبي الشرقي من كوروبس كريستي في تكساس، وتستوعب 43,287 موظفاً من بينهم أعضاء الخدمة الفعلية والموظفون والمتقاعدون وعائلاتهم.

بدأت القاعدة بالعمل في مارس 1941، وتم تدريب 35,000 من الطيارين البحريين بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت المرفق الوحيد الذي يوفر التدريب الأولى، والأساسي، والمتقدم في الولايات المتحدة، ويدرب حوالي 600 طيار كل عام حاليًا.

يجري تدريب جناح الجو الأميركي الرابع في كوروبس كريستي، كما تضم مخزناً تابعاً للجيش الأميركي يخدم المقاتلات ذات الأجنحة الدوارة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. وتصون القاعدة المرافق لدعم التدريب على الطيران، وغيرها من المهام.

NAS Corpus Christi



7-قاعدة ماي بورت البحرية

يبلغ عدد المقيمين في قاعدة المحطة البحرية ماي بورت 34,315 نسمة، وتحتل مساحة 3409 أفدنة على ضفاف نهر سانت جونز، على بعد حوالي 24 كم شرق جاكسونفيل. وتشمل القاعدة ميناء مزدحمًا ومطاراً.

تم تكليف القاعدة البحرية بدخول الخدمة رسميًا في ديسمبر 1942 وكانت بمثابة رصيد استراتيجي خلال أزمة الصواريخ الكوبية وعمليات درع وعاصفة وثعلب الصحراء وعملية قوات التحالف الدولي.

وتخدم القاعدة 70 وحدة بحرية و20 سفينة بحرية و6 أسراب طائرات مروحية، وتضم ما يصل إلى 34 سفينة. كما يمكن استخدام مدرج قاعدة ماي بورت لانطلاق جميع أنواع الطائرات في قائمة جرد وزارة الدفاع الأميركية.

Naval Station Mayport



8-قاعدة فورت وورث البحرية الجوية

تضم قاعدة فورت وورث 27,098 فرداً هم أعضاء الخدمة الفعلية وقوات احتياط وموظفون فيدراليون ومدنيون وعائلاتهم. تم إنشاء القاعدة في أكتوبر 1994، كأول قاعدة للاحتياطي المشترك في الولايات المتحدة، وتستضيف مجموعة متنوعة من الوحدات من القوات البحرية الأميركي ومشاة البحرية والقوات الجوية والجيش وحرس تكساس الجوي الوطني.

وتستوعب قاعدة فورت وورث 40 وحدة قيادة منفصلةً، وتدعم أنشطة تدريب القوات في جميع فروع الخدمات المسلحة. تدعم القاعدة عمليات طائرات C-40 Clipper وF-16 Fighting Falcon وC-130 Hercules وF/A-18 Hornet وKC-130 Hercules وRC-12.

Fort-Worth



9-قاعدة كورونادو البحرية الجوية

تعتبر أكبر قاعدة قيادة في الجنوب الغربي، وتضم 27,000 من الأفراد العسكريين والمدنيين. وتحتل القاعدة أكثر من 57,000 فدان تضمن مطارات وموانئ وساحات تدريب. تتكون القاعدة من 8 منشآت بحرية وتدعم القاعدة أسطول الولايات المتحدة في الباسيفيك، وتأوي 16 فرقة هليكوبتر، وفرقتي طائرات ذات جناح ثابت، وحاملتي طائرات، و4 فرق قوات خاصة أميركية وقيادة فرق المهام القتالية.

Naval-Base-Coronado



10-باتوكسينت البحرية الجوية

أقيمت القاعدة على شبه جزيرة بين خليج تشيسابيك ونهر باتوكسينت. وتشغل 6,400 فدان من الأراضي والمباني، وتأوي 24,700 نسمة، مما يجعلها عاشر أكبر قاعدة بحرية في الولايات المتحدة.

وتم تكليف تلك القاعدة بالعمل في أبريل 1943 على أساس القيام بمهمة أولية تتمثل في تشغيل ودعم خدمات الطائرات والسفن أو الإلكترونيات الشاطئية. وتسجل القاعدة ما يربو على 165,000 تحرك للطائرات سنوياً.

وتشتمل القاعدة على ما يزيد عن 50 وحدة قيادة، وتأوي قيادة الأنظمة البحرية الجوية ومقار قسم الطائرات لمركز الحرب البحري الجوي.

تدعم القاعدة أسطول الباسيفيك الأميركي، وتضم 16 سرباً من طائرات الهليكوبتر، وسربين من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وحاملتي طائرات، و4 فرق من قوات SEAL. وتستضيف قيادة أنظمة الملاحة الجوية.