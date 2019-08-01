كنعان بعيد الجيش: الجيش للوطن كل الوطن والجيش للدولة وليس للطائفة

اشار امين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ​الجيش​، الى ان "الجيش للوطن كل الوطن، الجيش للدولة وليس للطائفة، الجيش للسيادة الوطنية وليس الخارجية، الجيش للكرامة الوطنية وليس الحزبية، الجيش ... لنضلّ نحلم بوطن بيعرف معنى التضحية".

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