عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "قرار مجلس الوزراء منع التطويع في الكلية الحربية هذا العام، ضمن إطار خطة التقشّف الّتي اتّخذتها الدولة في إطار الموازنة، لم يُثن قيادة الجيش اللبناني عن اتخاذ قرار جريء يقضي بإجراء دورة حربيّة من داخل السلك العسكري، معتبرة أنّه تدبير داخلي".
وأوضحت "الجمهورية"، أنّ "المرشحين من العسكر الّذين يستوفون الشروط سيخضعون لعدد من الإمتحانات، وعلى أساسها تحدّد إمكانيّة دخولهم إلى الكلية الحربية من عدمها"، مركّزةً على أنّ "اللافت في هذا القرار، أنّ دخول العنصر النسائي إلى المدرسة الحربية في الدورات العادية لمدّة 3 سنوات، على غرار الذكور، لم يكن ممكنًا في السابق لأسباب عدّة، أبرزها أنّ المدرسة الحربية لم تكن مجهّزة لاستقبال الفئتين عكس ما هي عليه اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: قيادة الجيش اتخذت قرارا جريئا بإجراء دورة حربية من داخل السلك العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.