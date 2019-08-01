هاشم: سيبقى الجيش ضمانة الوحدة مهما عصفت الرياح واشتدت الأزمات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​الجيش الوطني​ سيبقى ضمانة الوحدة الوطنية وحافظا للاستقرار مهما عصفت الرياح واشتدت الأزمات"، مضيفا:"تحية لمؤسسة الشرف والتضحية والوفاء والخلود للشهداء الأبرار شهداء الوطن".

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