قوى الأمن: توقيف 92 مطلوبا بجرائم متعددة وضبط 954 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 92 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 31 تموز 2019، بجرائم متعدّدة هي: ​مخدرات​، سرقة، نشل و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 954 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".