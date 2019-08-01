بولتون: أميركا ستمدد الإعفاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يوما

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستمدّد الإعفاءات المرتبطة بالبرنامج ​النووي الإيراني​ لمدّة 90 يومًا"، لافتًا إلى "أنّنا نراقب تلك الأنشطة النووية عن كثب".

وتأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان ​وزارة الخزانة الأميركية​ فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، تشمل تجميد أيّ أصول له بالولايات المتحدة أو تلك الّتي تُسيطر عليها كيانات أميركية.

يُذكر أنّ في 14 تموز 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأميركا وفرنسا) وإيران، الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة.