أدرعي: مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إطلاق نار على حدود غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات الليلة، رصدت قواتنا مسلّحًا يقترب من السياج الأمني جنوب ​قطاع غزة​، حيث تمّ استدعاء قوات وإعلان التأهب". وأوضح أنّ "بعد اجتيازه للسياج وتسلّله إلى إسرائيل، قام المخرّب ب​إطلاق النار​ على ​القوات الإسرائيلية​ الّتي رصدت المخرب واستهدفته، ما أدّى إلى مقتله".

وبيّن في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "دبابة قصفت موقعًا لـ"​حركة حماس​" خلال الحادث"، موضحًا أنّ "خلال الحادث، تمّ إغلاق بعض الطرقات وتمّ استدعاء قوات لتأمين البلدات". ولفت إلى أنّ "الحادث وقع في منطقة الحدود، وقد أُصيب ضابط بجروح متوسّطة وجنديّين بجروح طفيفة بعد تعرّضهم ل​إطلاق نار​ من المخرب؛ وتمّ نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وذكر أدرعي أنّ "المخرّب الّذي ارتكب الاعتداء على الحدود مع غزة، كان ناشطًا في "حماس" وارتدى ملابس عسكريّة للحركة، بالإضافة إلى كونه مسلّحًا بسلاح من نوع "​كلاشنيكوف​" وقنابل يدويّة"، مشيرًا إلى أنّ "التقدير الأولي يشير في هذه المرحلة، إلى أنّه نفّذ الاعتداء بمفرده وبشكل مستقل".