أبلغت مصادر "الحزب التقدمي الإشتراكي" إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّه "تمّ تأجيل زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لرئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط الّتي كانت مقرّرة ليل أمس، إلى وقت لاحق".
وأكّدت أنّ "المعالجات عادت إلى نقطة الصفر، لأنّ إحياء ما كان مرفوضًا من المقترحات لم يكن منطقيًّا على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي للجمهورية: زيارة ابراهيم لجنبلاط تأجلت والمعالجات عادت إلى نقطة الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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