مصادر التقدمي للجمهورية: زيارة ابراهيم لجنبلاط تأجلت والمعالجات عادت إلى نقطة الصفر

أبلغت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّه "تمّ تأجيل زيارة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ لرئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​ الّتي كانت مقرّرة ليل أمس، إلى وقت لاحق".

وأكّدت أنّ "المعالجات عادت إلى نقطة الصفر، لأنّ إحياء ما كان مرفوضًا من المقترحات لم يكن منطقيًّا على الإطلاق".