الشرق الأوسط: عون طلب من أرسلان تليين موقفه لأنه لم يعد جائزا تعطيل الحكومة

كشف أحد المشاركين في الاجتماع بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، بمشاركة وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، وزير الدولة لشؤون الرئاسة ​سليم جريصاتي​ والمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الرئيس عون من أرسلان تليين موقفه، لأنّه لم يعد من الجائز تعطيل اجتماعات ​مجلس الوزراء​، لما تتركه من تداعيات سلبية".

وأوضح أنّه "إذا لم تنفع الاتصالات المكثفة وعلى أرفع المستويات، فالمطلوب عقد جلسة لمجلس الوزراء، وطرح قرار إحالة الحادثة إلى التصويت بإحالتها إلى المجلس العدلي أم لا، والمهم فرض إجراءات تؤدّي إلى محاكمة المسؤولين الفعليّين عن الجريمة وتحصين أمن الجبل".