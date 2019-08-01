شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة المتعدى على الصحفى أو الإعلامى أثناء تأدية عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من العقوبات بشأن مخالفة الصحفى أو الإعلامى لميثاق الشرف الإعلامى، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.



كما تضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة من يقوم بالتعدى على الصحفى أو الإعلامى أثناء أو بسبب عمله، حيث نص القانون فى إحدى مواده: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله".