شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النظام القطرى وعدوانية الجزيرة فى مرمى نيران الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع مباشر قطر، إنه لا شك أن السياسة التى تنتهجها قناة الجزيرة القطرية، أحد أبواق الحمدين الإعلامية، أثرت سلباً فى نفوس الشعوب العربية، متسائلين لماذا تعمل القناة العربية مؤتمرة من النظام القطرى على دس السم بين الشعوب العربية؛ لتدمير دولهم وتخريبها وتمزيقها.



وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمدر، قال فى تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الجميع تأذى من قناة الجزيرة القطرية، وهذا العداء ليس من صالح قطر أو المواطنين القطريين الذين سيكونون آخر الضحايا.



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أوضح الشيخ فهد: "حتى الكويت التى لم تقاطع صرحت أكثر من مرة وعلى لسان أميرها بأنهم تأذوا من قناة الجزيرة، فمعارضة الجميع لقناة الجزيرة هى رد فعل للأفعالِ التى انتهجتها منذ تأسيسها فى منتصف التسعينيات الميلادية، هذا العداء ليس من صالح قطر أو المواطنين القطريين الذين سيكونون آخر الضحايا".



و أضافَ: " لو سأل المشاهد نفسه: ما الهدف من المحتوى الذى بثته قناة الجزيرة عن أشقائنا مملكة البحرين؟ هل الهدف حماية شعب البحرين؟ أو المحافظة على أمن البحرين؟ قطعاً لا. هم يحاولون تأجيج الشارع البحرينى واستكمالاً لخطط تنظيم الحمدين الإرهابى لقلب أنظمة الحكم فى الخليج والدول العربية!".



ولا يخفى على أحد أن برنامج "ما خفى أعظم" الذى بثته قناة الجزيرة الأسبوع الماضى، واستهدف إطلاق الأكاذيب عن مملكة البحرين يُعرف بتزوير الحقائق وتزييف التاريخ ولى عنق الحقيقة لصالح أهداف تنظيم الحمدين.