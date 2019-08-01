سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس بالمدفعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية نقطة رصد عسكرية لحماس شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الخميس. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود بنيران قناصة فلسطينيين على الحدود جنوبي قطاع غزة. وسمع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار تخللها انفجار قوي في منطقة السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تحديدًا شرق خانيونس. كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل كثيف في أجواء المنطقة.

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