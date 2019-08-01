استشهاد فلسطيني اشتبك مع قوات الاحتلال وأصاب 3 جنود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد مقاوم فلسطيني فجر اليوم، الخميس، عبر حدود قطاع غزة واشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصاب ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن الشاب الفلسطيني عبر الشريط الحدودي، واشتبك مع الجنود، فأصيب ضابط بإصابة متوسطة، وأصيب جنديان آخران بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب الاشتباك، قصفت دبابة موقعا لحركة حماس شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نيران في المنطقة، استخدمت خلالها العشرات من قنابل الإضاءة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الجنود الإسرائيليين عاينوا، خلال ساعات الليل، شخصا يقترب من السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة. وتم استنفار قوات إلى المنطقة ورفع حالة التأهب. وبعد أن عبر السياج الحدودي أطلق النار باتجاه الجنود الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، واستشهاده بنيران قوات الاحتلال.

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وأضاف أنه بعد تبادل إطلاق النار، تم استهداف موقع لحركة حماس بدبابة، كما تم إغلاق عدة محاور في المنطقة، واستنفار قوات كبيرة أخرى في محيط المستوطنات القريبة.

وتابع أن الاشتباك وقع قرب السياج الحدودي، وأصيب خلاله ضابط إسرائيلي بإصابات متوسطة، كما أصيب جنديان بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل عن شهود عيان في غزة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتين، ومصابيح إنارة، على المنطقة الحدودية، شرقي بلدة خزاعة، بمحافظة خانيونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار، كما تحدث آخرون عن تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء المنطقة.