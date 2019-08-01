مليشيا الحوثي تختطف مدير أحد البنوك الخاصة بصنعاء

اختطف مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية مدير أحد بنوك القطاع الخاص في صنعاء، ‏وسط تصاعد حملات القمع والتنكيل بالاقتصاد اليمني، فيما فجرت بالعبوات الناسفة 3 منازل لمواطنين غربي البلاد.

وقالت مصادر يمنية، لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي اقتادت أحمد ثابت العبسي المدير التنفيذي لبنك اليمن الدولي، أحد أبرز البنوك الخاصة، دون الكشف لأسرته عن مكان اعتقاله.

وجاء اختطاف مليشيا الحوثي رئيس البنك عقب رفضه دفع مبالغ مالية كبيرة فرضها الانقلابيون تحت ما يسمى "المجهود الحربي"، أحد مصادر تمويل أنشطتها الإرهابية، معتبرا ذلك "ابتزازا يستهدف رأس مال القطاع الخاص".

وتستخدم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملات الاعتقالات والإرهاب تجاه رجال المال، ضمن سياسة توجيه القطاع الاقتصادي في خدمة مصالحها، لا سيما بعد العقوبات الأمريكية وخنق مصادر تمويلها القادمة في طهران.

وحسب خبراء، فإن مليشيا الحوثي باتت تنظر للقطاع الخاص كمصدر للابتزاز وتمويل أنشطتها الإرهابية، الأمر الذي يعيق جهود تعافي اقتصاد البلد ويضاعف مآسي ومعاناة اليمنيين.

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تفجير 3 منازل

في سياق جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها، فجرت مليشيا الحوثي 3 منازل تابعة ليمنيين يقطنون الريف الجنوبي للحديدة، فيما استهدفت مقذوفاتها كبرى مستشفيات تعز.

وأوضحت القوات الحكومية, في بيان, أن مليشيا الحوثي نسفت بمادة الديناميت شديدة الانفجار, 3 منازل في مركز مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وتتخذ مليشيا الحوثي عشرات المدنيين بمدينة الدريهمي دروعا بشرية منذ أشهر من سريان وقف إطلاق النار بالحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وترفض إطلاق سراحهم مقابل ضمانات أممية لخروجهم الآمن، حسب مصدر حكومي تحدث لـ"العين الإخبارية".





وقالت إدارة الطوارئ في وزارة الصحة اليمنية والسكان بتعز إن مقذوفا أطلقته مليشيا الحوثي المتمركزة في المرتفعات الشرقية للمدينة استهدف مقرها المؤقت في مستشفى الثورة العام، المكتظ بمئات المرضى.

وأشارت، في بيان، إلى أن المقذوف أصاب مركبة إسعاف تابعة لإدارة الطوارئ تعرضت لأضرار كبيرة، دون وقوع أي خسائر بشرية بصفوف الطاقم الطبي والمرضى.

واستنكرت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية قصف مليشيا الحوثي، وقالت إن القذائف سقطت على مقربة من فرقها الطبية.



كما أصيب طفل خلال قيامه برعي الأغنام في منطقة الحريك في مديرية قانية الوهبية في البيضاء، وسط البلاد، بشظايا انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي قبل دحرها من البلدة.