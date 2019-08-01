8 رؤساء يصلون نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

وصل إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، الأربعاء، رؤساء كل من السنغال ومالي والنيجر وغنيا بيساو والكونغو وتشاد وغامبيا وغينيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستقبل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، في مطار أم التونسي، كلا من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا والرئيس السنغالي ماكي صال والرئيس اتشادي إدريس ديبي اتنو ورئيس النيجر ايسوفو محمادو والرئيس الجامبي آداما بارو ورئيس غينيا آلفا كوندي ورئيس الكونغو دنيس ساسونغيسو ورئيس غينيا بيساو جوزي ماريو فاز.

كما وصل مطار نواكشوط أم التونسي الدولي الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع على راس وفد مصري ليمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية والسيد سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي على راس وفد مغربي للمشاركة في الحفل ووصل وفد عماني برئاسة وزير العدل في سلطنة عمان، الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن علي الخليلي، وكان في استقباله وزير العدل، السيد جا مختار.

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كما وصل نواكشوط وفد إماراتي برئاسة وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان مساء الأربعاء إلى نواكشوط، لتمثيل بلاده في حفل التنصيب، ووفد إسباني برئاسة وزير الخارجية الإسباني السيد جوزيف بوليرل فونتل.

كما وصل نواكشوط، مساء الأربعاء، على رأس وفد كويتي صاحب السمو الشيخ فهد سعد العبد الله السالم الصباح، المستشار في ديوان أمير دولة الكويت، وكذلك رئيس الوزراء الجزائري نورد الين بدوي على راس وفد جزائري.