شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: أمريكا تعتقد أن حمزة بن لادن قد توفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

قال مسؤول أمريكي يوم أمس (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والشخصية البارزة بالتنظيم، قد توفي.

ولم يقدم المسؤول، أي تفاصيل أخرى حول وقت ومكان وفاته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحجم في وقت سابق عن التعليق على تقرير لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية أفاد بأن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات بوفاة حمزة.

وعلى صعيد منفصل، أحجم البيت الأبيض عن التعليق على صدور إعلان وشيك بشأن هذا الأمر.

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وكان حمزة، الذي يُعتقد أن عمره 30 عاما، بجانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة،وأمضى وقتا معه في باكستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان والذي دفع كثيرين من كبار قيادات القاعدة للذهاب إلى هناك طبقا لما ذكره معهد بروكينجز.

وقُتل أسامة بن لادن على يد قوات أمريكية خاصة داهمت مجمعه السكني في باكستان عام 2011. ويعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت، وأشارت المستندات التي عثر عليها في المجمع السكني إلى أن مساعدين كانوا يحاولون لم شمله مع والده.

ويقول محللون إن حمزة، الذي قدمه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية في عام 2015، يمثل صوت الشباب في التنظيم الذي يكافح قادته كبار السن لاستقطاب متشددين من أنحاء العالم وقعوا تحت تأثير داعش.

وفي عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه إرهابي عالمي بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهاب في عواصم غربية وهدد بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده. وقالت إنه هدد أيضا باستهداف أمريكيين في الخارج.