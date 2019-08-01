شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يستعد لهجوم كبير في نينوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أكدت تقارير أمنية عراقية أن منطقة ما في سهل نينوى ربما تشهد هجوماً كبيراً من عناصر داعش، لافتة إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن داعش استعد جيداً لهذا الهجوم.

وقالت التقارير وفقاً لمصادر "الخليج 365" أن أجهزة المخابرات العراقية لم تستطع تحديد المنطقة المستهدفة، لكنها نشرت العديد من عناصرها في مختلف مناطق نينوى.

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ولفتت التقارير إلى أن هذه العملية ستكون الأكبر حال تنفيذها منذ هزيمة داعش في العراق.

من جانبه كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاتم الزاملي وجود 1500 إرهابي حالياً رغم مرور عامين على هزيمة داعش في العراق. وقال الزاملي في تصريحات له إن هناك 1500 داعشي ينشطون في العراق، لافتاً إلى أن هذا العدد هو الرقم الدقيق، مبيناً أنهم يتنقلون بين سورية والعراق.

وأكد أن وجودهم يتركز في المناطق الصحراوية وخصوصاً الحدود بين سورية والعراق وفي جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها.