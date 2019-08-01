شكرا لقرائتكم خبر عن «الحالة النفسية» تؤجل محاكمة البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، "الخليج 365" (الخرطوم)

دعا وسط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات أمس (الأربعاء) بإلحاح شديد إلى إيقاف الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأبيض السودانية يوم الإثنين وتقديمهم إلى المحاكمة سريعا، مطالباً في مؤتمر صحفي بالخرطوم المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة بتوقيع إعلان دستوري محل جدال بين الطرفين منذ أسابيع.

وقال لبات إن اللجنة القانونية المكونة من الطرفين قد أوشكت على إنهاء عملها المتعلق بالوثيقة الدستورية، مضيفاً: «لا نقبل أية ذريعة للإبطاء بالتوقيع على المرسوم الدستوري»، مشيراً إلى أنه إذا تم عمل الوثيقة سيفتح ذلك الباب سريعا أمام تكوين الحكومة.

واعتبر الوسيط الأفريقي أن استكمال العمل للمصادقة على المرسوم الدستوري ملح جداً.

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وتم التوقيع في 17 يوليو الجاري على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات، وأجلت جلسة المفاوضات التي كانت مقررة أمس الأول بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة الاحتجاجية في مدينة الأبيض حيث قتل متظاهرون من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص.

وستتناول المباحثات المؤجلة «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.

من جهة أخرى، أعلن القضاء السوداني أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بطلب إلى المحكمة لأجل تأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 من الشهر نفسه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.