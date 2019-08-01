شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الحكومة اللبنانية: البلد في خطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

كبرت كرة الثلج في لبنان التي تدحرجت من الجبل قبل شهر على خلفية حادثة قبرشمون وتعطلت لغة الحوار والمبادرات التي لم تسعف الأقطاب السياسيين هذه المرة في تذليل التعطيل الذي شل عمل الحكومة. والسؤال المطروح هل سيتمكن لبنان من تفتيت هذه الكرة قبل أن ترتطم بالجميع؟

مستشار رئيس الحكومة الدكتور عمار حوري نبه من أن «كل الوطن في خطر، والعهد في خطر، وإذا استمررنا في هذا الأسلوب سنذهب إلى المجهول».

ورأى في تصريح له أمس (الأربعاء) أن «النقاش القائم في البلد فيه عودة إلى المرحلة التي اتسمت بلغة الحرب والمناكفات، وباللغة التي تقسم ولا تجمع، وما من مستفيد، والطائف أتى كتسوية بعد حرب دفعنا فيها أثمانا باهظة، لذا عودة البعض إلى هذه اللغة يتسبب بخطر شديد للبلد».

وطالب حوري رئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف النقاشات التي تتضمن لغة تحريضية كلغة البعض الذين يمكن أن «يمون» عليهم الرئيس، فهذه اللغة ستوصلنا إلى المجهول، ورئيس الحكومة لم يستعمل لغة تحريضية.