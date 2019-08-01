شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مصري: قطر تدعم عناصر صومالية إرهابية لتخريب المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

ذكر مسؤول أمني مصري أن تنظيم «الحمدين» القطري يدعم العشرات من التنظيمات الإرهابية الصومالية للقيام بعمليات إرهابية وتخريبية في عدد من دول المنطقة بما فيها مصر، مشيراً إلى أن تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن عددا من النازحين الصوماليين في طريقهم إلى مصر للتعاون مع تنظيم «داعش» تؤكد دعم الدوحة للعناصر الإرهابية، مشدداً على أن هناك علاقة وثيقة بين قطر والتنظيمات المتطرفة مثل حركة الشباب الصومالية، التي تسعى الدوحة من خلالها إلى السيطرة على بعض الممرات البحرية، خصوصا أن «مقديشو» مرتبطة بالقرن الأفريقي الذي يتمتع بأهمية كبيرة. وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»: «بعض النازحين من اللاجئين الصوماليين في توكسون في طريقهم لمصر. كانوا على اتصال بعميل إرهابي هناك».

وكانت وزارة العدل الأمريكية اعتقلت الجمعة الماضية لاجئين صوماليين حاولا السفر إلى مصر، بعدما سجلا تذكرة سفرهما إلى مطار القاهرة الدولي، للالتحاق بصفوف ما يزعم بأنه «ولاية سيناء» التابعة لداعش.

وأضاف المسؤول الأمني لـ«الخليج 365» أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المنافذ، بما فيها الجوية والبحرية والبرية، لمنع تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.

وأشار إلى أن العناصر الظلامية الإرهابية لا تريد لمصر الاستقرار، وتعمل بمساعدة قوى خارجية من بينها قطر وتركيا التي لا تزال تدعم وتؤوي العناصر الإرهابية بما فيها «الإخوان» على أراضيها.