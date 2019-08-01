شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينقذ 7 مدنيين من ضحايا القصف الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أنقذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس (الأربعاء) 7 مدنيين بعد أن قصفتهم المليشيات في سوق شعبي بصعدة، وفقاً لما أورده مراسل قناة العربية.

إلى ذلك، أسقط الجيش الوطني بمحافظة الحديدة أمس طائرة مسيرة في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بعد أن كانت تقوم برصد تحرك القوات في المنطقة، فيما أفشلت قوات بحرية مدعومة من التحالف العربي في ميناء بحيص بمديرية عبس بمحافظة حجة هجوماً حوثياً بألغام بحرية.

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من جهة أخرى، أصدرت مليشيا الحوثي أمس (الأربعاء) حكماً بإعدام اثنين من موظفي الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء.

وقال المحامي عبدالرحمن برمان، إن المحكمة الحوثية أصدرت حكما بإعدام موظفي سكرتارية الأمن السياسي في صنعاء بتهمة نقل معلومات للشرعية، مؤكداً أن المحاكمة جرت في مبنى الأمن السياسي ولم يسمح للمحامين المكلفين بالدفاع عنهم بالحضور، وهذه المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تصدر فيها المليشيا أحكاما بالإعدام بعد أن حكمت على 30 أكاديمياً وطالباً في جامعة صنعاء بالإعدام بنفس التهم السياسية المصطنعة.

وفي سياق آخر، قتلت المليشيا الحوثية طفلا أمس الأول قنصاً في منطقة الميدام بمديرية المقاطرة شمالي غرب محافظة لحج أثناء رعيه الأغنام في جبال المنطقة.