شكرا لقرائتكم قرقاش: شقّ الصف السعودي الإماراتي مستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.

وأكد في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الإعلام القطري الأهوج لا يدرك "أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات". وتابع "وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

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وقال قرقاش "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات".

وأضاف "ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها".

وتابع في تغريدة أخرى "يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟.. وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا ونهارا".