الشامسي: ندعم مسيرة الجيش المشرفة التي سطرت الكثير من الإنجازات

بعث سفير دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في لبنان الدكتور ​حمد سعيد الشامسي​ برقية تهنئة إلى وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​ هنأه فيها بمناسبة عيد الجيش الـ74. وقال: "أتوجه إليكم بخالص التحية والتقدير، ويسرني أن أتقدم اليكم والى ​قيادة الجيش​ ضباطا وأفرادا وعناصر بالتهنئة بمناسبة عيد الجيش الذي ندعم مسيرته المشرفة التي سطرت الكثير من الإنجازات الوطنية". كما بعث الشامسي برقية مماثلة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

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