عز الدين: الإصلاحات في قضايا الطلاق والحضانة تتطلب مسارا متكاملا

اشارت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائب ​عناية عز الدين​ في حديث صحافي إلى ان "الإصلاحات في قضايا ​الطلاق​ والحضانة تتطلب مساراً متكاملاً له شقّ تشريعي في ​مجلس النواب​ بشأن قوانين مدنية تحفظ حقوق المرأة برؤية أوسع"، لافتة إلى أن "التعاون مع المرجعيات الروحية مطلوب، لكن مسار الإصلاح يحتّم سياسات حكومية وقوانين مدنية".

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