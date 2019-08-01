انتقد مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، "الطريقة الّتي ينطلق منها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، للمطالبة بالمناصفة"، لافتًا إلى أنّها "تعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب اللبنانية".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "القوات اللبنانية" بقدر ما تطالب بالتوازن والتنوّع في الإدارات الرسمية، تؤكّد أهميّة إعطاء المواطن الثقة بأنّ الآليّات الدستوريّة تخوّله تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة بمعزل عن الطائفة". وركّز على "أنّني لا أعتقد أنّ أحدًا في لبنان يريد أن تكون الإدارة من لون واحد، لكن عندما تُطرح قضية كهذه لا بدّ من طرحها بعيدًا عن التشنّج والفرز الطائفي الّذي بات يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهذا ما لن نقبل به وسنبقى نتصدّى له".
كانت هذه تفاصيل خبر جبور: الطريقة التي انطلق منها باسيل للمطالبة بالمناصفة تعيد لبنان لمرحلة ما قبل الحرب اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.