صدور العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتعلق بالموازنة وقطوعات الحسابات

صدر مساء اليوم عدد خاص من ​الجريدة الرسمية​ حمل الرقم 36، نشر فيه القانون رقم 143 يتعلق بالموازنة العامة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة ل​ديوان المحاسبة​، والقانون 144 الذي يتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

كما نشر فيه مرسوم إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين ​الجمهورية​ اللبنانية و​البنك الدولي​ للانشاء والتعمير (مشروع ​النقل العام​ ل​مدينة بيروت​ الكبرى).