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صدور العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتعلق بالموازنة وقطوعات الحسابات

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صدر مساء اليوم عدد خاص من ​الجريدة الرسمية​ حمل الرقم 36، نشر فيه القانون رقم 143 يتعلق بالموازنة العامة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة ل​ديوان المحاسبة​، والقانون 144 الذي يتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

كما نشر فيه مرسوم إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين ​الجمهورية​ اللبنانية و​البنك الدولي​ للانشاء والتعمير (مشروع ​النقل العام​ ل​مدينة بيروت​ الكبرى).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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