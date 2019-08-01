مصادر الشرق الأوسط: الحريري أبلغ ابراهيم مجموعة أفكار للبدء بمهمة جديدة لحلحلة الأزمة

عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر في ​بيت الوسط​، أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ لدى استقباله له أمس الأربعاء، قبل توجّهه إلى ​القصر الجمهوري​، مجموعة أفكار للبدء بمهمّة جديدة تهدف إلى حلحلة الأزمة الّتي عطلت انعقاد ​مجلس الوزراء​ منذ أكثر من شهر".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "مهمّة ابراهيم هذه المرّة ليست سهلة، وقد تفشل إذا استمرّ رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ على تمسّكه بإحالة الحادثة إلى ​المجلس العدلي​، خلال انعقاد أوّل جلسة لمجلس الوزراء مستبقًا التحقيقات"، موضحةً أنّ "عاملًا جديدًا طرأ أمس بالادعاء على 21 شخصًا في حادثة الجبل بينهم أربعة موقوفين، بجرم ​إطلاق النار​ من أسلحة حربية غير مرّخصة، وقتل و​محاولة قتل​ مدنيّين".