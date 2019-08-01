عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر في بيت الوسط، أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى استقباله له أمس الأربعاء، قبل توجّهه إلى القصر الجمهوري، مجموعة أفكار للبدء بمهمّة جديدة تهدف إلى حلحلة الأزمة الّتي عطلت انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر".
ولفتت المعلومات إلى أنّ "مهمّة ابراهيم هذه المرّة ليست سهلة، وقد تفشل إذا استمرّ رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان على تمسّكه بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، خلال انعقاد أوّل جلسة لمجلس الوزراء مستبقًا التحقيقات"، موضحةً أنّ "عاملًا جديدًا طرأ أمس بالادعاء على 21 شخصًا في حادثة الجبل بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرّخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: الحريري أبلغ ابراهيم مجموعة أفكار للبدء بمهمة جديدة لحلحلة الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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