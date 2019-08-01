مجلس الامن يناقش الخميس عمليات الاطلاق الصاروخية الكورية الشمالية

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نيويورك: يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الخميس عمليات الاطلاق الصاروخية الاخيرة التي اجرتها كوريا الشمالية بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الاربعاء.

وقالت كوريا الجنوبية ان جارتها الشمالية اطلقت الاربعاء صاروخين بالستيين بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين قصيري المدى للاحتجاج على تدريبات عسكرية مشتركة مقررة بين سيول وواشنطن.

وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس ان المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا طلبت التطرق الى عمليات الاطلاق الصاروخية هذه و"التي تشكل خرقا لقرارات مجلس الامن".

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واضيف الموضوع لجدول أعمال الجلسة، في اليوم الأول من الرئاسة البولندية لمجلس الأمن، بحسب ما قال مصدر آخر.

وبدأت واشنطن وبيونغ يانغ منذ أكثر من عام عملية دبلوماسية لتسوية مسألة البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية. وعقدت ثلاث قمم بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب.

وفي آخر هذه القمم في حزيران/يونيو 2019 اتفقا على استئناف المباحثات.

لكن هذا الالتزام لم يتجسد وحذرت كوريا الشمالية مؤخرا ان العملية يمكن ان تنهار اذا نظمت مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في آب/اغسطس 2019 كما هو مقرر.

