كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 3 جنود إسرائيليين بنيران قناصة جنوبي قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود بنيران قناصة فلسطينيين على الحدود جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية نقطة رصد عسكرية لحماس شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وسمع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار تخللها انفجار قوي في منطقة السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تحديداً شرق خانيونس.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل إنارة بشكل كثيف في أجواء المنطقة.