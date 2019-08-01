الحوز.. نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام بسبب شربها “مياها مسمومة”

فتحت السلطات المحلية في أمزميز في إقليم الحوز، تحقيقا بعد نفوق العشرات من رؤوس الأغنام إثر شربها مياها، يعتقد أنها مسمومة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المصلحة البيطرية المختصة حملت عينات من الأغنام النافقة، قصد إخضاعها للتحاليل للوقوف على المادة المستعملة في تسميم عدد كبير منها.

وأضاف المصدر ذاته أن “الكسابة” تقدموا بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي أمزميز، حيث استمع إليهم، لفك لغز هذه الواقعة، وتحديد من وراء هذا الحادث.

والحادث تسبب في خسارة كبيرة للفلاحين المعنيين، خصوصا أنه وقع على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.